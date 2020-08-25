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На Львівщині викрили хакерів, які викрадали персональні дані за допомогою вірусів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Правоохоронці блокували на Львівщині незаконну діяльність групи осіб, що здійснювали DDos-атаки на інформаційні ресурси. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

На Львівщині викрили хакерів, які викрадали персональні дані за допомогою вірусів

Так, фахівці з кібербезпеки СБУ встановили, що хакери розробляли та використовували шкідливе програмне забезпечення для ураження комп’ютерів громадян для отримання персональних даних. Зловмисники у месенджері "Телеграм" через закриті онлайн-канали систематично розміщували інформацію, яку викрадали у користувачів мережі Інтернет під час несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів та мобільних пристроїв.

Під час проведення слідчих дій за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили і вилучили комп’ютерну техніку та зразки шкідливого програмного забезпечення.

"У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України кільком фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину", - зазначили в пресцентрі СБУ.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, українські та британські правоохоронці викрили міжнародне хакерське угрупування.

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