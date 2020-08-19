Українські та британські правоохоронці викрили міжнародне хакерське угрупування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Офіс Генпрокурора спільно з українськими та британськими правоохоронцями викрили міжнародне хакерське угруповання, яке викрадало платіжні дані громадян. Одному фігуранту повідомлено про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Головним слідчим управлінням Національної поліції України та СБУ у взаємодії з Національним агентством по боротьбі зі злочинністю (NCA) Великої Британії викрито міжнародне хакерське угруповання", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що учасники хакерського угруповання отримували несанкціонований доступ до інтернет-сайтів, електронних гаманців та банківських систем шляхом одержання логінів та паролів з електронних поштових скриньок, даних кредитних карток, електронних гаманців.
"Це здійснювалось для викрадення платіжних та інших персональних даних громадян Великобританії, США, країн Європи та СНД і реалізації їх на власних інтернет-ресурсах та закритих хакерських форумах", - додали в повідомленні.
Також зазначається, що один із учасників угруповання, який є громадянином України, розробляв та розповсюджував у мережі Інтернет вірусне програмне забезпечення, яке використовувалося при здійсненні протиправної діяльності. Наразі йому повідомлено про підозру.
Нагадаємо, кіберполіція разом зі слідчими Нацполіції задокументувала протиправну діяльність 14 осіб, причетних до серії правопорушень у кіберпросторі по всій Україні.