Украинские и британские правоохранители разоблачили международную хакерскую группировку
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Офис Генпрокурора совместно с украинскими и британскими правоохранительными органами разоблачили международную хакерскую группировку, которая похищала платежные данные граждан. Одному фигуранту сообщено о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Главным следственным управлением Национальной полиции Украины и СБУ во взаимодействии с Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании разоблачена международная хакерская группировка", - говорится в сообщении.
Установлено, что участники хакерской группировки получали несанкционированный доступ к интернет-сайтам, электронныхм кошелькам и банковским системам путем получения логинов и паролей с электронных почтовых ящиков, данных кредитных карточек, электронных кошельков.
"Это осуществлялось для похищения платежных и других персональных данных граждан Великобритании, США, стран Европы и СНГ и реализации их на собственных интернет-ресурсах и закрытых хакерских форумах", - добавили в сообщении.
Также отмечается, что один из участников группировки, который является гражданином Украины, разрабатывал и распространял в сети Интернет вирусное программное обеспечение, которое использовалось при осуществлении противоправной деятельности. Сейчас ему сообщено о подозрении.
Напомним, киберполиция вместе со следователями Нацполиции задокументировала противоправную деятельность 14 человек, причастных к серии правонарушений в киберпространстве по всей Украине.