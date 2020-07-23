Продавали бази даних щодо іноземців: в Україні викрито низку кіберзлочинців

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Кіберполіція разом зі слідчими Нацполіції задокументувала протиправну діяльність 14 осіб, причетних до серії правопорушень у кіберпросторі по всій Україні. Про це інформує департамент кіберполіції Національної поліції України, передає УНН.

Так, на Волині поліцейські викрили зловмисника у створенні шкідливого програмного забезпечення, що шифрувало дані користувачів. Після інфікування комп’ютерної техніки користувачам надходило повідомлення про необхідність сплати “викупу”. За відновлення даних чоловік вимагав від 600 до тисячі доларів США.

Крім того, на Миколаївщині кіберполіція припинила протиправну діяльність осіб, які за допомогою вірусів викрадали персональні дані громадян. В подальшому — привласнювали гроші з банківських рахунків та електронних гаманців користувачів.

У Львівській області кіберполіція встановила місце знаходження сервера, з якого розповсюджувалося шкідливе програмне забезпечення. Його роль полягала у захопленні керування над сторонніми іноземними інтернет-серверами. Захоплення здійснювалося шляхом підбору паролів та давало можливість зловмисникам отримати конфіденційну інформацію, що зберігалась на серверах.

Також троє жителів Запоріжжя створили шкідливе програмне забезпечення для незаконного втручання в облікові записи іноземних громадян. Далі зловмисники у месенджері продавали бази даних, що містили логіни та паролі користувачів.
Аналогічні правопорушення також викриті у Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Полтавській та Одеській областях.

“Загалом, у різних регіонах України правоохоронці провели 20 обшуків. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі, чорнові записи. За фактами правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, відкрито провадження за ст. 361, ст. 361-1, та за ст. 361-2 Кримінального кодексу України. Двом фігурантам вже оголошено про підозру”, — повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, раніше у Луцьку, що на Волині, було викрито хакера, який створив шкідливе програмне забезпечення, шифрував дані комп’ютерів користувачів Австрії і вимагав близько тисячі доларів за кожне знезараження.

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