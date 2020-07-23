Продавали базы данных по иностранцам: в Украине разоблачили ряд киберпреступников
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Киберполиция вместе со следователями Нацполиции задокументировала противоправную деятельность 14 лиц, причастных к серии правонарушений в киберпространстве по всей Украине. Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает УНН.
Так, на Волыни полицейские разоблачили злоумышленника в создании вредоносного программного обеспечения, что шифровало данные пользователей. После инфицирования компьютерной техники пользователям поступало сообщение о необходимости уплаты "выкупа". За восстановление данных мужчина требовал от 600 до тысячи долларов США.
Кроме того, в Николаевской области киберполиция прекратила противоправную деятельность лиц, которые с помощью вирусов похищали персональные данные граждан. В дальнейшем - присваивали деньги с банковских счетов и электронных кошельков пользователей.
Во Львовской области киберполиция установила место нахождения сервера, с которого распространялось вредоносное программное обеспечение. Его роль заключалась в захвате управления над сторонними иностранными интернет-серверами. Захват осуществлялся путем подбора паролей и давал возможность злоумышленникам получить конфиденциальную информацию, которая хранилась на серверах.
Также трое жителей Запорожья создали вредоносное программное обеспечение для незаконного вмешательства в учетные записи иностранных граждан. Далее злоумышленники в мессенджере продавали базы данных, содержащие логины и пароли пользователей.
Аналогичные правонарушения также уличены в Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Полтавской и Одесской областях.
"В общем, в разных регионах Украины правоохранители провели 20 обысков. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители, черновые записи. По фактам правонарушений в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи, открыто производство по ст. 361, ст. 361-1, и по ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам уже объявлено о подозрении", - сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, ранее в Луцке на Волыни был разоблачен хакер, который создал вредоносное программное обеспечение, шифровал данные компьютеров пользователей Австрии и требовал около тысячи долларов за каждое обеззараживание.