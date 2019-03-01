Во Львовской области возобновили работу закрытые игровые клубы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Винниках, что во Львовской области, возобновило работу нелегальное игорное заведение. Об этом сообщил координатор общественной организации "Стоп азарт" Роман Семенов, передает УНН.
"В Винниках действовало три игорные заведения. Как вы помните, в начале года полиция их закрыла. Но недавно одно из учреждений открылось", - рассказал Семенов.
Заведение возобновило работу безосновательно, продолжил активист.
"До понедельника-вторника оно должно быть закрыто. По крайней мере на этом акцентировали депутаты городского совета Винников, который заседал вчера", - рассказал он.
Отметим, недавно СМИ сообщали о примерной операции активистов и правоохранителей Винников, которые за считанные дни закрыли все нелегальные казино. Владельцы бизнеса пытались восстановить незаконную деятельность путем угроз активистам. Полиция Винников на это этот факт не реагировала.
А на этапе досудебного расследования стало известно, что полиция бороться с азартом передумала. Из опечатанной полицией точки исчезла аппаратура.
В начале февраля УНН направил запрос во львовскую полицию по этому поводу. Но ответ так и не получил.
Напомним, Львов объявил войну заведениям "Национальной лотереи". В мэрии предупредили о проверке всех учреждений и объявили просьба к владельцам помещений, арендуемых "Национальной лотереей", разорвать договоры. Кроме того, у заведений "Национальной лотереи" анонсировали социальную рекламу с надписями, что там ведутся запрещены азартные игры.