На Львівщині відновили роботу закриті гральні клуби

"У Винниках діяло три гральні заклади. Як ви пам'ятаєте, на початку року поліція їх закрила. Але нещодавно один із закладів відкрився", - розповів Семенів.

Заклад відновив роботу безпідставно, продовжив активіст.

"До понеділка-вівторка він має бути закритим. Принаймні на цьому наголошували депутати міської ради Винників, яка засідала вчора", - розповів він.

Зазначимо, не так давно ЗМІ повідомляли про зразкову операцію активістів та правоохоронців Винників, які за лічені дні закрили всі нелегальні казино. Власники бізнесу намагалися відновити незаконну діяльність шляхом погроз активістам. Поліція Винників на це цей факт не реагувала.

А на етапі досудового розслідування стало відомо, що поліція боротися із азартом передумала. Із опечатаної поліцією точки зникла апаратура.

На початку лютого УНН скерував запит до львівської поліції з цього приводу. Але відповідь так і не отримав.

Нагадаємо, Львів оголосив війну закладам “Національної лотереї”. У мерії попередили про перевірку всіх закладів та оголосили прохання до власників приміщень, які орендує “Національна лотерея”, розірвати договори. Окрім того, біля закладів “Національної лотереї” анонсували соціальну рекламу із написами, що тут проводять заборонені азартні ігри.