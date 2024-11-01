На Луганщине враг активно накапливает технику и боеприпасы

Враг на Луганщине активно накапливает технику, боеприпасы и живую силу, готовясь к новым штурмам. Об этом заявила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает УНН.

«В нашей зоне ответственности ОТГ «Луганск» мы наблюдаем определенное снижение количества штурмов, однако видим, как враг накапливает резервы, подводит живую силу на передовые позиции, накапливает боеприпасы, готовит технику и оснащает ее средствами РЭБ. Не исключено, что через некоторое время, когда они закончат подготовку, на нашем направлении увеличится количество штурмов», - сказала Бобовникова.

По ее словам, россияне используют тактику штурмов малыми пехотными группами - для них она неизменна, но есть одна особенность.

«Они несколько изменили тактику, если говорить о самом применении малых штурмовых групп. Если раньше они штурмовали в лоб и теряли очень много живой силы, то сейчас сфокусировались на диверсионно-разведывательных группах и так называемых секретах, когда один-два человека перебегают канал, например, в Часовом Яру и прячутся в подвалах, норах и в разрушенных домах. Цель таких действий - накопление большинства перед штурмовыми действиями», - сказала она.

Напомним

Вчера, Бобовникова заявила, что российские оккупанты остаются в восточных окрестностях Торецка в Донецкой области, ведь Силы обороны не дают им продвигаться.