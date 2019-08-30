В Луганской области задержали бывшего милиционера "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Пограничники Луганского отряда задержали мужчину, который на протяжении 2014 и 2015 годов проходил службу в милиции так называемой ЛНР. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Так, 29 августа в пункт пропуска "Меловое" в Луганской области в автомобиле GEELY прибыл гражданин Украины 1973 года рождения.
Во время осмотра транспортного средства, в личных вещах мужчины, пограничники совместно с сотрудниками ГФС, обнаружили десять предметов похожих на боеприпасы калибра 7,62 и 9 мм, два чистых бланка пропусков в артиллерийскую бригаду "ЛНР" и удостоверение "Поисковый отряд Тамань ДОСААФ России" .
В ходе дальнейших мероприятий правоохранители выяснили, что этот гражданин в течение 2014 и 2015 годов добровольно проходил службу в инженерно-саперной роте милиции "ЛНР". В должности водителя он неоднократно осуществлял перевозку военного имущества и боеприпасов.
По данному факту в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение об обнаружении признаков уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 201 (Контрабанда), 258-3 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются процессуальные действия.
Напомним, в Мариуполе правоохранители разоблачили мужчину, который был членом террористической организации "ДНР".