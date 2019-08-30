На Луганщині затримали колишнього міліціонера "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Прикордонники Луганського загону затримали чоловіка, який упродовж 2014 та 2015 років проходив службу в міліції так званої ЛНР. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
Так, 29 серпня в пункт пропуску "Мілове" в Луганській області автомобілем GEELY прибув громадянин України 1973 року народження.
Під час огляду транспортного засобу, в особистих речах чоловіка, прикордонники спільно зі співробітниками ДФС, виявили десять предметів схожих на боєприпаси калібру 7,62 та 9 мм, два чистих бланки перепусток до артилерійської бригади "ЛНР" та посвідчення "Поисковый отряд Тамань ДОСААФ России".
В ході подальших заходів, правоохоронці з’ясували, що цей громадянин упродовж 2014 та 2015 років добровільно проходив службу в інженерно-саперній роті міліції "ЛНР". На посаді водія він неодноразово здійснював перевезення військового майна та боєприпасів.
За цим фактом до компетентних правоохоронних органів направлено повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 201 (Контрабанда), 258-3 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Тривають процесуальні дії.
Нагадаємо, у Маріуполі правоохоронці викрили чоловіка, який був членом терористичної організації "ДНР".