В Луганской области загорелось пшеничное поле
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Луганской области спасатели локализовали возгорание пшеницы на корню. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"26 июля в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Ковалевка Сватовского района на поле с пшеницей возник пожар", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, к тушению привлечены 19 человек и 5 единиц техники, из них от ГСЧС 15 человек и 3 единицы техники.
"В 13:03 возгорание пшеницы на корню вблизи села Ковалевка Сватовского района на поле ООО агрофирма "Стельмахивська" локализовано на площади 40 га", - отмечается в сообщении.
Напомним, пожар сухой травы, кустарников и древесины, вблизи села Лопаскино Луганской области из-за обстрела, ликвидирован.