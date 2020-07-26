На Луганщині загорілось пшеничне поле
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У Луганській області рятувальники локалізували загоряння пшениці на корені. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“26 липня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Ковалівка Сватівського району на полі з пшеницею виникла пожежа”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби, до гасіння залучено 19 осіб та 5 одиниць техніки, з них від ДСНС 15 осіб та 3 одиниці техніки.
“О 13:03 загоряння пшениці на корені поблизу села Ковалівка Сватівського району на полі ПП агрофірма „Стельмахівська“ локалізовано на площі 40 га”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, пожежу сухої трави, чагарників та деревини, що поблизу села Лопаскине Луганської області через обстріл, ліквідовано.