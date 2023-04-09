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На Лимано-Купянском направлении уничтожено 50 оккупантов и два беспилотника

На Лимано-Купянском направлении уничтожено 50 оккупантов и два беспилотника

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. На Лимано-Купянском направлении за эти сутки произошло 7 боестолкновений, 50 оккупантов были уничтожены, 86 получили ранения. Уничтожены, в частности, боевая машина пехоты врага БМП-1, два беспилотника ZALA. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«В целом Лимано-Купянское направление является вторым по активности после Бахмутского в зоне нашей ответственности и в частности, за эти сутки там произошло 202 обстрела из ствольной реактивной артиллерии врага, 7 боестолкновений. 50 оккупантов на этом направлении были уничтожены, 86 получили ранения различной степени», - рассказал Череватый.

По его словам, также было уничтожено боевую машину пехоты врага БМП-1, два беспилотника ZALA и три миномета 123 мм и два полевых склада боекомплектов.

Дополнение 

Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявлял, что Украина контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения россии.

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