На Лимано-Купянском направлении уничтожено 50 оккупантов и два беспилотника

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«В целом Лимано-Купянское направление является вторым по активности после Бахмутского в зоне нашей ответственности и в частности, за эти сутки там произошло 202 обстрела из ствольной реактивной артиллерии врага, 7 боестолкновений. 50 оккупантов на этом направлении были уничтожены, 86 получили ранения различной степени», - рассказал Череватый.

По его словам, также было уничтожено боевую машину пехоты врага БМП-1, два беспилотника ZALA и три миномета 123 мм и два полевых склада боекомплектов.

Дополнение

Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявлял, что Украина контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения россии.