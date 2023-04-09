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На Лимано-Куп'янському напрямку знищено 50 окупантів та два безпілотники

На Лимано-Куп'янському напрямку знищено 50 окупантів та два безпілотники

Київ • УНН

 • 606262 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Лимано-Куп'янському напрямку за цю добу відбулося 7 боєзіткнень, 50 окупантів було знищено, 86 зазнали поранень. Знищено, зокрема, бойову машину піхоти ворога БМП-1, два безпілотники ZALA. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Загалом Лимано-Куп'янський напрямок є другий за активністю після Бахмутського в зоні нашої відповідальності й зокрема, за цю добу там відбулося 202 обстріли зі ствольної реактивної артилерії ворога, 7 боєзіткнень. 50 окупантів на цьому напрямку було знищено, 86 зазнали поранень різного ступеню», - розповів Череватий.

За його словами, також було знищено бойову машину піхоти ворога БМП-1, два безпілотники ZALA та три міномети 123 мм та два польових склади боєкомплектів.

Доповнення

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявляв, що Україна контролює ситуацію в Бахмуті та розуміє наміри росії.

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