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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Курщине Силы обороны отбили 42 штурма российских захватчиков - Генштаб

На Курщине Силы обороны отбили 42 штурма российских захватчиков - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 3483 просмотра

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За сутки произошло 183 боевых столкновения на разных направлениях фронта. Оккупанты нанесли один ракетный удар, 40 авиаударов и использовали 632 дроны-камикадзе по территории Украины.

На фронте произошло 183 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. На Курщине Силы обороны отбили 42 штурма российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 17.12.2024, передает УНН.

российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием четырех ракет, 40 авиаударов, сбросили 53 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 632 дроны-камикадзе и осуществили более трех с половиной тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Силы обороны успешно отбили попытку оккупантов продвинуться вперед. Кроме того, враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району населенного пункта Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник проводил три наступательных действия возле Петропавловки и Лозовой. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. 

При поддержке авиации на Лиманском направлении российские захватчики 21 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Зеленого Гая, Тернов, Новоегоровки, Макеевки и Серебрянского леса. До сих пор продолжаются три боестолкновения. В то же время враг нанес бомбардировки вблизи населенных пунктов Сергеевка, Терны и Ивановка, в целом сбросив семь управляемых авиабомб. 

На Северском направлении враг атаковал населенные пункты Григорьевка, Белогоровка, Северск и Верхнекаменское. Три из девяти боестолкновений в настоящее время незавершены. Авиация захватчиков нанесла удары 11 управляемыми бомбами по населенным пунктам Федоровка, Резниковка, Выемка и Серебрянка. 

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра и Ступочек, три попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций не имели успеха. Кроме того, противник сбросил шесть управляемых авиационных бомб вблизи Пазено и Васюковки. 

На Торецком направлении сегодня произошло семь боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений у Торецка. Сейчас продолжаются два боестолкновения. В районе населенного пункта Романовка захватчики сбросили одну авиабомбу. 

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Нововасильевки, Песчаного, Новооленовки, Новопустинки, Чумацкого, Украинки, Сухого Яра и Новоелизаветовки. Наши защитники отбили 23 штурма, еще 12 боестолкновений продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 349 оккупантов, из них 149 - безвозвратно. Также уничтожены мотоцикл и 30-мм станковый автоматический гранатомет, кроме этого, повреждены танк, боевая машина пехоты и автомобиль россиян.

На Кураховском направлении враг совершил 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное. Двадцать боестолкновений завершены, еще шесть - до сих пор продолжаются. Потери врага на направлении составили 23 оккупанта, из них восемь - безвозвратно. Кроме этого, уничтожено две и повреждено шесть единиц автомобильной техники врага. 

На Времовском направлении противник 22 раза атаковал наши подразделения возле Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселок, Темировки, Новополя и Новодаровки. Украинские защитники стойко держат оборону, до сих пор продолжается девять боевых столкновений.

На Гуляйпольском направлении сегодня враг активных действий не проводил. 

Три боестолкновения в районах Новоандреевки, Орехова и Новоданиловки успешно отбили наши защитники на Ореховском направлении. Кроме этого, враг нанес авиаудар по району населенного пункта Зеленое Поле, сбросив пять управляемых бомб.

При поддержке армейской авиации враг два раза бесполезно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

На Курщине Силы обороны отбили 42 штурма российских захватчиков, противник нанес восемь авиаударов и осуществил более трехсот артиллерийских обстрелов, до сих пор продолжаются три боестолкновения,

- добавили в Генштабе.

На других направлениях - без особых изменений. 

Силы обороны Украины ведут бои на фронте длиной более 1170 км - Сырский17 дек. 2024, 16:49 • 14955 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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