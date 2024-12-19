На Курщине подразделениям КНДР не хватает боеприпасов к РПГ - разведка
Киев • УНН
россия продолжает использовать войска КНДР в войне против Украины на территории Курской области. Северокорейским подразделениям не хватает боеприпасов к противотанковым гранатометам на передовых позициях.
На Курщине подразделения армии КНДР жалуются на недостаток боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам, передает УНН со ссылкой на ГУР.
Детали
Государство-агрессор россия 17-18 декабря 2024 года продолжила использовать северокорейские войска в войне против Украины.
По данным ГУР, на территории Курской области очередной партии солдат армии КНДР россияне выдали бронежилеты, каски и стрелковое вооружение калибра 5.45, 7.62 и 12.7 мм.
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С помощью автомобильного транспорта типа "водовоз" северокорейских штурмовиков доставили на позиции для замещения потерь и продолжения активных боевых действий.
"На передовых позициях в районе сел русская конопля, плехово, уланок курской области подразделения армии КНДР жалуются на нехватку боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам", сообщили разведчики.
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