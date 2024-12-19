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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

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12:16 • 109145 просмотра

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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Курщине подразделениям КНДР не хватает боеприпасов к РПГ - разведка

На Курщине подразделениям КНДР не хватает боеприпасов к РПГ - разведка

Киев  •  УНН

 • 6154 просмотра

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россия продолжает использовать войска КНДР в войне против Украины на территории Курской области. Северокорейским подразделениям не хватает боеприпасов к противотанковым гранатометам на передовых позициях.

На Курщине подразделения армии КНДР жалуются на недостаток боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

Государство-агрессор россия 17-18 декабря 2024 года продолжила использовать северокорейские войска в войне против Украины.

По данным ГУР, на территории Курской области очередной партии солдат армии КНДР россияне выдали бронежилеты, каски и стрелковое вооружение калибра 5.45, 7.62 и 12.7 мм.

10 стран и ЕС осудили развертывание войск КНДР в рф для использования против Украины: что заявляют16 дек. 2024, 13:45 • 16553 просмотра

С помощью автомобильного транспорта типа "водовоз" северокорейских штурмовиков доставили на позиции для замещения потерь и продолжения активных боевых действий.

"На передовых позициях в районе сел русская конопля, плехово, уланок курской области подразделения армии КНДР жалуются на нехватку боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам", сообщили разведчики.

Более 200 солдат убитыми и ранеными: в ЦПД СНБО раскрыли масштабы потерь военных КНДР18 дек. 2024, 12:55 • 14982 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война