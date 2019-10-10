На Кубе избран президент

Мигель Диас-Канель, ранее возглавлявший Совет министров, был избран на должность президента Республики Куба голосованием членов Национальной ассамблеи народной власти.

За право стать президентом Кубы боролись 17 кандидатов.

Голосование происходило во время внеочередной сессии Национальной ассамблеи. На должность президента Диас-Канель избран до 2023 года. Кроме того, вице-президентом республики был назначен Сальвадор Вальдес.

Должность президента была введена по результатам референдума, проведенного на Кубе в феврале 2019 года. В апреле 2019 года также была введена новая Конституция, которая предусматривает постепенную смену структуры власти государства.