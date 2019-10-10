На Кубі обраний президент
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президентом Куби обраний Мігель Діас-Канель. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сubadebate.
Мігель Діас-Канель, який раніше очолював Раду міністрів, був обраний на посаду президента Республіки Куба голосуванням членів Національної асамблеї народної влади.
За право стати президентом Куби боролися 17 кандидатів.
Голосування відбувалося під час позачергової сесії Національної асамблеї. На посаду президента Діас-Канель обраний до 2023 року. Крім того, віце-президентом республіки був призначений Сальвадор Вальдес.
Посада президента була введена за результатами референдуму, проведеного на Кубі в лютому 2019 року. У квітні 2019 року також була введена нова Конституція, яка передбачає поступову зміну структури влади держави.