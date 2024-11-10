На Кубе аресты после протестов из-за масштабного отключения света

Нескольким людям предъявили обвинения в кубинских провинциях Гавана, Маябеке и Сьего-де-Авила.

Передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Генеральная прокуратура Кубы (FGR) подтвердила в субботу, что в провинциях Гавана, Маябеке (запад Кубы) и Сьего-де-Авила (в центре острова) нескольким лицам были предъявлены обвинения после протеста против отсутствия электроэнергии на третий день общенационального отключения электроэнергии после урагана "Рафаэль".

Сейчас ведется расследование по обвинению в нападении, нарушении общественного порядка и повреждении имущества.

Справка

Ураган "Рафаэль" обрушился на Кубу в среду как ураган третьей категории со скоростью ветра до 185 километров в час. По данным американского ураганного центра, "Рафаэль" пронесся над островом за два с половиной часа и медленно терял силу на пути к Мексиканскому заливу. Обошлось без человеческих жертв, но был нанесен значительный материальный ущерб, в том числе и электросети.

Напомним,

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