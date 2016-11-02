На границе с Польшей в очередях застряли уже 470 автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 среды на границе Украины и Польши в пяти пунктах пропуска во Львовской области образовались очереди, в которых стоят 470 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Так, в ООО "Шегини - Медика" во Львовской области своей очереди ожидали 180 автомобилей, в ПП "Краковец - Корчева" - 60, в ЧП "Грушев - Будомеж" - 60, в ПП "Смильниця - Кросценко" - 70, в ПП "Рава-Русская - Гребенне" - 100 автомобилей.
На границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" находились 20 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.