На кордоні з Польщею у чергах застрягли вже 470 автомобілів - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Станом на 8:00 середи на кордоні України і Польщі у п'яти пунктах пропуску у Львівській області утворилися черги, в яких стоять 470 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Так, у ПП "Шегині - Медика" на Львівщині своєї черги очікували 180 автівок, у ПП "Краковець - Корчова" - 60, у ПП "Грушів - Будомєж" - 60, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 70, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 100 автомобілів.
На кордоні з Угорщиною у ПП "Чоп (Тиса) - Загонь" перебували 20 автомобілів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.