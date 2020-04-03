На границе с Польшей в очередях стоят более 400 грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На автомобильных пограничных пунктах пропуска с Польшей на въезд и выезд из Украины ожидают 445 грузовиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщила "Новая таможня", передает УНН.
Так, в очередях из грузовиков на польских автомобильных пунктах пропуска на въезд и выезд находилось:
▪️ "Ягодин" (150/0);
▪️ "Рава-Руська" (30/0);
▪️ "Краковец" (150/115).
Напомним, вчера на границе с Польшей в очередях находилось 225 грузовых автомобилей, то есть увеличение - почти на половину.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине перед Пасхой может вернуться к 200 тыс. человек - ГПСУ.