На кордоні з Польщею у чергах стоять понад 400 вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На автомобільних прикордонних пунктах пропуску з Польщею на в’їзд та виїзд з України очікують 445 вантажівок. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила "Нова митниця", передає УНН.
Так, в черзі на польських автомобільних пунктах пропуску на в‘їзд та виїзд знаходилося вантажівок:
▪️ "Ягодин" (150/0);
▪️ "Рава-Руська" (30/0);
▪️ "Краківець" (150/115).
Нагадаємо, вчора на кордоні із Польщею у чергах перебувало 225 вантажних автомобілів, тобто збільшення - майже на половину.
Як повідомлялося раніше в УНН, до України перед Великоднем може повернутися до 200 тис. людей - ДПСУ.