На границе Украины разворачивают оперативно-розыскные подразделения

"Госпогранслужба активно комплектует личным составом новосозданные оперативно-розыскные подразделения. На этой неделе Высшая аттестационная комиссия согласовала назначение 25 офицеров на должности заместителей начальников отрядов с оперативно-розыскной деятельности", - указали в ведомстве.

Так, в ноябре Верховная Рада проголосовала изменения в законодательство, которые позволили создавать ОРП в приграничных отрядах. Менее чем за месяц был разработан штат главных оперативно-розыскных отделов пограничных отрядов, которые уже к концу года начнут свою работу. Сейчас идет подбор и назначение руководства и оперативного состава.

С начала этого года благодаря работе ОРП Госпогранслужбы, как указано, обнаружено и учтено в ЕРДР почти 1300 уголовных правонарушений и установлено 418 человек, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Также была приостановлена деятельность почти 70 противоправных групп, в которые входили более 220 человек. Из них 27 групп специализировались на организации незаконной миграции и торговли людьми, 6 групп занимались контрабандой наркотиков (изъято 555 кг наркотиков). Еще 14 групп специализировались на незаконном перемещении товаров (изъято 16 млн пачек сигарет, около 135 тонн контрафактного спирта, более 18 тонн алкогольных изделий и почти 150 кг янтаря).

Напомним, на границе с РФ разоблачили оборудки с таможенными операциями.