На кордоні України розгортають оперативно-розшукові підрозділи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В українських прикордонних загонах розгортають оперативно-розшукові підрозділи (ОРП). Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Держприкордонслужба активно комплектує особовим складом новостворені оперативно-розшукові підрозділи. Цього тижня Вища атестаційна комісія погодила призначення 25 офіцерів на посади заступників начальників загонів з оперативно-розшукової діяльності", - вказали у відомстві.
Так, у листопаді Верховна Рада проголосувала зміни до законодавства, які дали можливість створювати ОРП в прикордонних загонах. Менш ніж за місяць був розроблений штат головних оперативно-розшукових відділів прикордонних загонів, які вже до кінця року розпочнуть свою роботу. Наразі триває підбір та призначення керівництва і оперативного складу.
З початку цього року завдяки роботі ОРП Держприкордонслужби, як вказано, виявлено та обліковано в ЄРДР майже 1 300 кримінальних правопорушень та встановлено 418 осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань.
Також була припинена діяльність майже 70 протиправних груп, до яких входили понад 220 осіб. Із них 27 груп спеціалізувалися на організації незаконної міграції та торгівлі людьми, 6 груп займалися контрабандою наркотиків (вилучено 555 кг наркотиків). Ще 14 груп спеціалізувалися на незаконному переміщенні товарів (вилучено 16 млн пачок сигарет, близько 135 тонн контрафактного спирту, понад 18 тонн алкогольних виробів та майже 150 кг бурштину).
Нагадаємо, на кордоні з РФ викрили оборудки з митними операціями.