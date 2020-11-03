На Киевской таможне начали реорганизацию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Начата процедура реорганизации Киевской таможни Гостаможслужбы, как территориального органа, путем присоединения к Государственной таможенной службе Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Гостаможслужбы.
"Киевская таможня Гостаможслужбы информирует, что 2 ноября 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о решении о прекращении Киевской таможни Гостаможслужбы, как юридического лица в результате ее реорганизации (код 43337359)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что реорганизация Киевской таможни Гостаможслужбы, как территориального органа, осуществляется путем присоединения к Государственной таможенной службе Украины во исполнение требований пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины от 30 сентября 2020 года №895 "Некоторые вопросы территориальных органов Государственной таможенной службы" и приказа Гостаможслужбы от 19 Октябрь 2020 года №460 "Об образовании территориальных органов Государственной таможенной службы как обособленных подразделений" и от 27 октября 2020 года №480 "О реорганизации территориальных органов Гостаможслужбы".
Так, Киевской таможней Гостаможслужбы 29 октября 2020 года издан приказ № 431-рг "Об утверждении состава комиссии и Плана мероприятий по реорганизации Киевской таможни Гостаможслужбы путем ее присоединения к Государственной таможенной службе Украины", которым утвержден персональный состав комиссии по реорганизации Киевской таможни Гостаможслужбы и установлено 2-месячный срок заявления кредиторами требований к Киевской таможне Гостаможслужбы со дня опубликования сообщения о решении о его прекращении в качестве юридического лица.
Кроме того, главой комиссии по реорганизации Киевской таможни Гостаможслужбы назначен Ираклий Катамадзе.
Напомним, Государственная таможенная служба уволила руководителя Одесской таможни и инициировала полный аудит.