На Київській митниці розпочали реорганізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Розпочато процедуру реорганізації Київської митниці Держмитслужби, як територіального органу, шляхом приєднання до Державної митної служби України. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Київської митниці Держмитслужби.
"Київська митниця Держмитслужби інформує, що 2 листопада 2020 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис щодо рішення про припинення Київської митниці Держмитслужби, як юридичної особи у результаті її реорганізації (код 43337359)", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що реорганізація Київської митниці Держмитслужби, як територіального органу, здійснюється шляхом приєднання до Державної митної служби України на виконання вимог пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 895 "Деякі питання територіальних органів Державної митної служби" та наказів Держмитслужби від 19 жовтня 2020 року № 460 "Про утворення територіальних органів Державної митної служби як відокремлених підрозділів" та від 27 жовтня 2020 року № 480 "Про реорганізацію територіальних органів Держмитслужби".
Так, Київською митницею Держмитслужби 29 жовтня 2020 року видано наказ № 431-рг "Про затвердження складу комісії та Плану заходів з реорганізації Київської митниці Держмитслужби шляхом її приєднання до Державної митної служби України", яким затверджено персональний склад комісії з реорганізації Київської митниці Держмитслужби та встановлено 2-місячний строк заявлення кредиторами вимог до Київської митниці Держмитслужби з дня оприлюднення повідомлення щодо рішення про її припинення як юридичної особи.
Окрім того, головою комісії з реорганізації Київської митниці Держмитслужби призначено Іраклія Катамадзе.
Нагадаємо, Державна митна служба звільнила очільника Одеської митниці та ініціювала повний аудит.