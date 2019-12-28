В Киевской области задержали мужчину за убийство своего 4-летнего сына
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который до смерти забил своего 4-летнего сына. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Едва живого избитого мальчика обнаружил прохожий на одной из улиц села Большая Ольшанка и вызвал скорую помощь. Медики сообщили об этом факте в полицию и по указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции.
Малолетний мальчик в тяжелом состоянии с многочисленными травмами тела в виде перелома правой руки, левой ноги, перелом ребер, перелом костей черепа был доставлен в реанимационное отделение. Однако медикам не удалось спасти ему жизнь и от полученных травм 4-летний ребенок умер.
При проведении неотложного обыска по месту жительства отца ребенка сотрудники полиции обнаружили и изъяли одежду, обувь со следами бурого цвета, похожие на кровь.
По подозрению в нанесении смертельных побоев мальчику полицейские задержали его отца, 44-летнего мужчину. Однако он объяснить сотрудникам полиции ничего не смог. Утверждает, что ничего не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови на момент задержания злоумышленника составило 1, 57 промилле.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному мужчине. Меру пресечения на время продолжения досудебного следствия ему изберет суд.
Напомним, в Белгород-Днестровском районе Одесской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве собственного сына.