В Киевской области за выходные произошло почти 70 ДТП

"За субботу и воскресенье вообще произошло 68 ДТП, из них 11 ДТП, где люди получили телесные повреждения разной степени", - сказал Жукович.

Напомним, в Киеве за выходные произошло 201 дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщал УНН, в Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика. В результате столкновения пострадали 11 человек.

Как сообщалось, в Днепре произошло ДТП с участием легкового автомобиля Mercedes-Е 200 и внедорожника Toyota. В результате столкновения автомобиль Mercedes-Е 200 вспыхнул, его водитель погиб на месте.