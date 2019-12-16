В Киевской области за выходные произошло почти 70 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Киевской области за выходные произошло 68 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщил спикер ГУНП в области Николай Жукович.
"За субботу и воскресенье вообще произошло 68 ДТП, из них 11 ДТП, где люди получили телесные повреждения разной степени", - сказал Жукович.
Напомним, в Киеве за выходные произошло 201 дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщал УНН, в Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика. В результате столкновения пострадали 11 человек.
Как сообщалось, в Днепре произошло ДТП с участием легкового автомобиля Mercedes-Е 200 и внедорожника Toyota. В результате столкновения автомобиль Mercedes-Е 200 вспыхнул, его водитель погиб на месте.