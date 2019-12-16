На Київщині за вихідні сталося майже 70 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Київській області за вихідні сталося 68 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомив речник ГУНП в області Микола Жукович.
"За суботу та неділю загалом сталося 68 ДТП, з них 11 ДТП, де люди отримали тілесні ушкодження різного ступеня", - сказав Жукович.
Нагадаємо, у Києві за вихідні сталася 201 дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомляв УНН, у Голосіївському районі столиці сталася ДТП за участю маршрутного таксі та вантажівки. У результаті зіткнення постраждало 11 осіб.
Як повідомлялося, у Дніпрі сталося ДТП за участю легковика Mercedes-Е 200 та позашляховика Toyota. Внаслідок зіткнення автомобіль Mercedes-Е 200 спалахнув, його водій загинув на місці.