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На Київщині за вихідні сталося майже 70 ДТП

На Київщині за вихідні сталося майже 70 ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Київській області за вихідні сталося 68 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомив речник ГУНП в області Микола Жукович.

"За суботу та неділю загалом сталося 68 ДТП, з них 11 ДТП, де люди отримали тілесні ушкодження різного ступеня", - сказав Жукович.

Нагадаємо, у Києві за вихідні сталася 201 дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляв УНН, у Голосіївському районі столиці сталася ДТП за участю маршрутного таксі та вантажівки. У результаті зіткнення постраждало 11 осіб.

Як повідомлялося, у Дніпрі сталося ДТП за участю легковика Mercedes-Е 200 та позашляховика Toyota. Внаслідок зіткнення автомобіль Mercedes-Е 200 спалахнув, його водій загинув на місці.

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