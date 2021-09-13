В Киевской области в детском центре "Артек" умер 12-летний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Оболонском районе Киева на территории микрорайона Пуща-Водица в детском лагере "Артек" умер 12-летний мальчик. Об этом в комментарии УНН сообщили в полиции Киева.
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"Ребенок умер 12 сентября. Тело мальчика отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Причина смерти пока не известна, результатов еще нет", - сообщили в полиции.
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К слову, в этом году это не первая смерть детей в лагерях. В августе в Херсонской области во время вечернего выступления на сцене в лагере "Буревестник" внезапно умерла девочка.
Также в Херсонской области 12-летнему мальчику стало плохо во время физической нагрузки в лагере в Херсонской области. Его доставили в больницу Херсона без сознания с судорогами и подключили к аппарату ИВЛ. Его транспортировали в Запорожскую больницу, где он умер.