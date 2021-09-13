На Київщині у дитячому центрі “Артек” помер 12-річний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. В Оболонському районі Києва на території мікрорайону Пуща-Водиця в дитячому таборі “Артек” помер 12-річний хлопчик. Про це в коментарі УНН повідомили в поліції Києва.
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“Дитина померла 12 вересня. Тіло хлопчика відправили на судово-медичну експертизу. Причина смерті поки не відома, результатів ще немає”, — повідомили в поліції.
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До слова, цього року це не перша смерть дітей у таборах. У серпні в Херсонській області під час вечірнього виступу на сцені у таборі “Буревісник” раптово померла дівчинка.
Також на Херсонщині 12-річному хлопчику стало зле під час фізичного навантаження у таборі в Херсонській області. Його доправили в лікарню Херсона непритомного із судомами і підключили до апарату ШВЛ. Його транспортували до Запорізької лікарні, де він помер.