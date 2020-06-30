В Киевской области инициировали расследование в отношении срыва поставки ИВЛ и присвоение более 10 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Председатель КОГА инициировал расследование неправомерных действий по срыву поставки ИВЛ и присвоение более 10 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской облгосадминистрации.
"Председатель Киевской областной государственной администрации инициировал обращение к Национальной полиции Украины, чтобы та приняла эффективные меры по возврату 10,5 млн грн. Их, 100% предоплату, Департамент здравоохранения заплатил ООО "Лиртон Групп" 28.04.2020 г. за 15 аппаратов искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
Сообщается, что договор заключил бывший руководитель ГОЗ. Аппараты ИВЛ должны были поступить в больницы области до 25 мая этого года. Поставщик свои обязательства не выполнил и средства не вернул.
"Из-за сорванных закупок медицинские учреждения Киевской области остались без необходимого оборудования. Областная власть была вынуждена решать проблему с привлечением бизнеса и искать другие каналы поставок. 4 мая руководителя Департамента уволили из-за несоответствия должности. Против него возбуждено уголовное производство относительно злоупотребления служебным положением при осуществлении закупок медицинского оборудования", - отмечается в сообщении.
Также отмечается, что процессуальные действия по этому поводу уже ведутся.
Напомним, в Черкасской судить предпринимателя за присвоение более 600 тыс. грн, выделенных на ремонт дорог.