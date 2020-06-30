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На Черкащині судитимуть підприємця через привласнення понад 600 тис. грн, виділених на ремонт доріг

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. На Черкащині судитимуть підприємця, який підозрюється в привласненні 600 тисяч гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт дороги. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.

"Завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно фізичної особи-підприємця за фактом привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на ремонт доріг в одному з сіл Городищенського району (ч. 5 ст. 191 КК України)", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, обвинувачений використав матеріал неналежної якості, значно нижчий за вартістю, ніж передбачено проектом робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття, в результаті чого привласнив кошти сільської ради та заподіяв інтересам територіальної громади збитки в розмірі близько 607 тис. грн.

Нагадаємо, на Київщині повідомили про підозру директору підрядної організації через привласнення близько 500 тис. грн, виділених на ремонт доріг.

Українські Національні Новини

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