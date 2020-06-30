На Черкащині судитимуть підприємця через привласнення понад 600 тис. грн, виділених на ремонт доріг

"Завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно фізичної особи-підприємця за фактом привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на ремонт доріг в одному з сіл Городищенського району (ч. 5 ст. 191 КК України)", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, обвинувачений використав матеріал неналежної якості, значно нижчий за вартістю, ніж передбачено проектом робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття, в результаті чого привласнив кошти сільської ради та заподіяв інтересам територіальної громади збитки в розмірі близько 607 тис. грн.

Нагадаємо, на Київщині повідомили про підозру директору підрядної організації через привласнення близько 500 тис. грн, виділених на ремонт доріг.