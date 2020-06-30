В Черкасской области будут судить предпринимателя за присвоение более 600 тыс. грн, выделенных на ремонт дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В Черкасской области будут судить предпринимателя, который подозревается в присвоении 600 тымяч гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт дороги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
"Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении физического лица-предпринимателя по факту присвоения средств местного бюджета, выделенных на ремонт дорог в одном из сел Городищенского района (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый использовал материал ненадлежащего качества, значительно ниже по стоимости, чем предусмотрено проектом работ по капитальному ремонту дорожного покрытия, в результате чего присвоил средства сельского совета и причинил интересам территориальной общины убытки в размере около 607 тыс. грн.
Напомним, в Киевской области сообщили о подозрении директору подрядной организации за присвоение около 500 тыс. грн, выделенных на ремонт дорог.