На Київщині викрили схему розкрадання пів мільйона гривень на ремонті доріг

“...повідомлено про підозру директору підрядної організації за фактом сприяння у привласненні представниками сільських рад бюджетних коштів, виділених на проведення поточного ремонту доріг у Вишгородському районі Київської області (ч. 1 ст. 364-1 та ч. 1 ст. 366 КК України)”, — сказано у повідомленні.

Під час слідства встановлено, що упродовж травня-червня 2019 року службові особи сіл Осещини та Хотянівки у Вишгородському районі Київської області підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації, що займається ремонтними роботами асфальтних доріг, та перерахували на рахунки товариства бюджетні кошти.

“Однак правоохоронцями встановлено, що підрядник зазначив неправдиві відомості про фактичний обсяг виконаних робіт та використані матеріали. За оцінками фахівців, сума збитків, нанесених державним інтересам, становить близько 500 тис. грн”, — додається у повідомленні.

Перевіряється причетність до вчинення злочину інших службових осіб.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі, що зокрема має дозволити місцевій владі брати кредити на ремонти доріг місцевого значення вже у 2020 році.