На Київщині ініціювали розслідування щодо зриву поставки ШВЛ та привласнення понад 10 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Голова КОДА ініціював розслідування неправомірних дій щодо зриву поставки ШВЛ та привласнення понад 10 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської облдержадміністрації.
"Голова Київської обласної державної адміністрації ініціював звернення до Національної поліції України, щоб та вжила ефективних заходів щодо повернення 10,5 млн грн. Їх, як 100% передоплату, Департамент охорони здоров’я заплатив ТОВ "Ліртон Груп" 28.04.2020 за 15 апаратів штучної вентиляції легень", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що договір уклав колишній керівник ДОЗ. Апарати ШВЛ мали надійти в лікарні області до 25 травня цього року. Постачальник свої зобов‘язання не виконав й кошти не повернув.
"Через зірвані закупівлі медичні заклади Київщини залишилися без необхідного обладнання. Обласна влада була змушена вирішувати проблему із залученням бізнесу та шукати інші канали поставок. 4 травня керівника Департаменту звільнили за невідповідність посаді. Проти нього порушено кримінальне провадження щодо зловживання службовим становищем під час здійснення закупівель медичного обладнання", - зазначається в повідомленні.
Також зазначається, що процесуальні дії з цього приводу вже ведуться.
Нагадаємо, на Черкащині судитимуть підприємця через привласнення понад 600 тис. грн, виділених на ремонт доріг.