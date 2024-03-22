В Кировоградской области из-за атаки рф вводят график аварийных отключений - ОВА

В Кировоградской области в результате атаки российских войск вводят график аварийных отключений электроэнергии в ряде громад, в Кропивницком под отключение попадают окраины города. Из-за удара врага в регионе есть повреждения хозяйственной постройки. Об этом сообщил в пятницу глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Энергетики вынуждены ввести график аварийных отключений света, чтобы поддержать баланс в энергосистеме Украины. Каждые 2 часа будут отключать половину абонентов исключительно жилого сектора в определенных территориальных громадах области. В областном центре под отключение попадают окраины города. Отключать объекты критической инфраструктуры пока не планируется - написал Райкович в Telegram.

Он добавил, что энергетики работают.

Также, по его словам, "в результате вражеской атаки в Кировоградской области есть повреждения хозяйственной постройки". "Информация о пострадавших пока отсутствует", - указал Райкович.

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