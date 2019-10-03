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В Кировоградской области задержали пьяного полицейского, который насмерть сбил велосипедиста

Киев • УНН

 • 9803 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Следователи ГБР задержали полицейского, насмерть сбил велосипедиста в Кировоградской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Кировоградской области задержали пьяного полицейского, который насмерть сбил велосипедиста

"По предварительной информации, оперуполномоченный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля марки "Mercedes benz"совершил наезд на велосипедиста. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и был доставлен в местную больницу, где скончался, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение - Кировоградское управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

Санкция статьи в случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Кировоградской области полицейский сбил насмерть велосипедиста.

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