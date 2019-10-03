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На Кіровоградщині затримали п’яного поліцейського, який на смерть збив велосипедиста

Київ • УНН

 • 9803 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Слідчі ДБР затримали поліцейського, який на смерть збив велосипедиста в Кіровоградській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.

На Кіровоградщині затримали п’яного поліцейського, який на смерть збив велосипедиста

“За попередньою інформацією, оперуповноважений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, за кермом автомобіля марки „Mercedes benz“ скоїв наїзд на велосипедиста. Потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму та був доправлений до місцевої лікарні, де помер, не приходячи до тями”, — сказано у повідомлення.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України, оперативний супровід — Кіровоградське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Санкція статті у разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, на Кіровоградщині поліцейський збив на смерть велосипедиста

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