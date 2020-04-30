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В Кировоградской области введут дополнительные карантинные ограничения на майские праздники

Киев • УНН

 • 15701 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 апреля. УНН. На период майских праздников в связи с карантином в Кировоградской области введут дополнительные ограничительные меры относительно пребывания и передвижения людей в общественных местах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА.

В Кировоградской области введут дополнительные карантинные ограничения на майские праздники

С 1 по 3 мая в области усилят контроль за соблюдением ограничительных мероприятий в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей. Также будут проводиться рейды.

Соответствующее решение приняли члены областной комиссии ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании.

Напомним, Кропивницкий недополучил 20 млн грн налогов во время карантина.

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