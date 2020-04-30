В Кировоградской области введут дополнительные карантинные ограничения на майские праздники
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 апреля. УНН. На период майских праздников в связи с карантином в Кировоградской области введут дополнительные ограничительные меры относительно пребывания и передвижения людей в общественных местах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА.
С 1 по 3 мая в области усилят контроль за соблюдением ограничительных мероприятий в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей. Также будут проводиться рейды.
Соответствующее решение приняли члены областной комиссии ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании.
Напомним, Кропивницкий недополучил 20 млн грн налогов во время карантина.