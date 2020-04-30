В Кировоградской области введут дополнительные карантинные ограничения на майские праздники

С 1 по 3 мая в области усилят контроль за соблюдением ограничительных мероприятий в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей. Также будут проводиться рейды.

Соответствующее решение приняли члены областной комиссии ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании.

Напомним, Кропивницкий недополучил 20 млн грн налогов во время карантина.