На Кіровоградщині введуть додаткові карантинні обмеження на травневі свята
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 квітня. УНН. На період травневих свят у зв’язку з карантином на Кіровоградщині введуть додаткові обмежувальні заходи щодо перебування та пересування людей у громадських місцях. Про це УНН поінформували в пресслужбі Кіровоградської ОДА.
З 1 по 3 травня в області посилять контроль за дотриманням обмежувальних заходів у парках, лісопаркових зонах і в місцях масового перебування людей. Також будуть проводитись рейди.
Відповідне рішення прийняли члени обласної комісії ТЕБ і НС на позачерговому засіданні.
Нагадаємо, Кропивницький недоотримав 20 млн грн податків під час карантину.