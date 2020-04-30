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Кропивницький недоотримав 20 млн грн податків під час карантину

Кропивницький недоотримав 20 млн грн податків під час карантину

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 квітня. УНН. Близько 20 мільйонів гривень податків недоотримав Кропивницький під час карантину – така ситуація, зокрема, склалася через прийняті Верховною Радою пільги для бізнесу. Про це кореспонденту УНН повідомив голова бюджетної комісії міськради Кропивницького Олег Краснокутський.

Як будуть економити, депутати міськради ще не вирішили. Сподіваються, що соціальні програми скорочувати не доведеться. Основний бюджетоутворюючий податок міста – доходи з фізичних осіб. Є втрати й по стягненню податку з нерухомості. Недоотримав Кропивницький грошей і по сплаті за землю.

«Ми можемо вже казати точно, що за період карантину місцевий бюджет Кропивницького втратив близько 20 мільйонів гривень. Мабуть, це торкнеться перш за все галузі житлового-комунального господарства, буде реалізовано менше об’єктів, проведено менше ремонтів. Це, мабуть, торкнеться і управління капітального будівництва, ну і в тому числі програм, які не є критичними, отам ми будемо шукати й економити», – прокоментував Олег Краснокутський.

Нагадаємо, Рада планує звільнити від оподаткування медиків, які працюють з хворими на COVID-19.

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