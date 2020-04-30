Кропивницький недоотримав 20 млн грн податків під час карантину

Як будуть економити, депутати міськради ще не вирішили. Сподіваються, що соціальні програми скорочувати не доведеться. Основний бюджетоутворюючий податок міста – доходи з фізичних осіб. Є втрати й по стягненню податку з нерухомості. Недоотримав Кропивницький грошей і по сплаті за землю.

«Ми можемо вже казати точно, що за період карантину місцевий бюджет Кропивницького втратив близько 20 мільйонів гривень. Мабуть, це торкнеться перш за все галузі житлового-комунального господарства, буде реалізовано менше об’єктів, проведено менше ремонтів. Це, мабуть, торкнеться і управління капітального будівництва, ну і в тому числі програм, які не є критичними, отам ми будемо шукати й економити», – прокоментував Олег Краснокутський.

Нагадаємо, Рада планує звільнити від оподаткування медиків, які працюють з хворими на COVID-19.