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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Кропивницкий недополучил 20 млн грн налогов во время карантина

Кропивницкий недополучил 20 млн грн налогов во время карантина

Киев  •  УНН

 • 15890 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 апреля. УНН. Около 20 млн гривен налогов недополучил Кропивницкий во время карантина - такая ситуация, в частности, сложилась из-за принятых Верховной Радой льгот для бизнеса. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель бюджетной комиссии горсовета Кропивницкого Олег Краснокутский.

Как будут экономить, депутаты горсовета еще не решили. Надеются, что социальные программы сокращать не придется. Основной бюджетообразующий налог города - доходы с физических лиц. Есть потери и по взысканию налога с недвижимости. Недополучил Кропивницкий денег и по уплате за землю.

"Мы можем уже говорить точно, что за период карантина местный бюджет Кропивницкого потерял около 20 млн гривен. Пожалуй, это коснется прежде всего отрасли жилищно-коммунального хозяйства, будет реализовано меньше объектов, проведено меньше ремонтов. Это, пожалуй, коснется и управление капитального строительства, ну и в том числе программ, которые не являются критическими, там мы будем искать и экономить", - прокомментировал Олег Краснокутский.

Напомним, Рада планирует освободить от налогообложения медиков, работающих с больными COVID-19.

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