На Киевщине ввели в эксплуатацию разрушенную из-за войны пятиэтажку: в дома вернутся жители 120 квартир

В Ирпене, что в Киевской области, ввели в эксплуатацию дом, восстановленный благодаря фандрейзинговой платформе UNITED24. К сбору средств на его восстановление присоединился известный французский режиссер Мишель Азанавичус. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

"Вернуться в свой дом. Это самая большая мечта каждого, кто из-за российских террористов потерял свое жилье.

Для жителей 120 квартир одной из уничтоженных россиянами пятиэтажек эта мечта стала реальностью. Благодаря фандрейзинговой платформе United24, созданной по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, уже восстановили и ввели в эксплуатацию дом в Ирпене по ул. Давидчука, 42", - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, к сбору средств на восстановление этого дома присоединился амбассадор UNITED24 - известный французский режиссер Мишель Азанавичус.

Кравченко рассказал, что был сделан колоссальный объем работ из-за того, что некоторые квартиры были разрушены до основания. Были восстановлены: крыша, перекрытия, стены и фасад. Также заменены все поврежденные окна, двери и балконы. Отремонтированы подъезды, поврежденные квартиры, обустроено водо- и газоснабжение, возле дома есть зоны отдыха, детские площадки.

"Люди понемногу обживаются в отремонтированных домах, а на площадке раздается детский смех", - заявил председатель ОВА.

В целом, по словам Кравченко, за счет UNITED24 на Киевщине будет отстроено 18 многоквартирных домов. До войны в них жили более 4 тыс. человек. Уже вскоре будут введены в эксплуатацию еще ряд домов.

На Киевщине денежную компенсацию на приобретение жилья получат 300 ветеранов и их семьи - Кравченко