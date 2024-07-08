Киевская область в этом году получит 700 млн грн субвенции из госбюджета на приобретение жилья для ветеранов и членов их семей. Денежную компенсацию на Киевщине смогут получить 300 ветеранов и их семьи. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.

Детали

По словам председателя ОВА, средства в частности получат:

208 человек - люди с инвалидностью вследствие войны I-II групп, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

80 человек - участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны III группы, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и являются внутренне перемещенными лицами;



12 человек - люди с инвалидностью вследствие войны I-II групп из числа участников боевых действий на территории других государств, а также члены семей погибших (умерших) таких ветеранов.



Как указал Кравченко, Киевская ОВА уже проводит работу по распределению субвенции между местными бюджетами громад Киевской области и дальнейшего зачисления компенсации на спецсчета получателей.

Поддержка наших защитников - приоритет для нас. Эти люди прошли через тяжелые испытания, отдали свое здоровье и даже жизнь. Поэтому нуждаются в нашей помощи. Многие из них, возвращаясь к мирной жизни, не имеют собственного жилья и средств его приобрести. Поэтому предоставление компенсации на приобретение жилья может значительно облегчить их адаптацию к гражданской жизни, а также их семей. Благодарен правительству за выделение средств, которые помогут решить жилищные вопросы наших ветеранов - добавил Кравченко.

В Киевской области из-за сложной ситуации со светом все пункты несокрушимости переведут в рабочий режим - Кравченко