Киев • УНН
В этом году Киевская область получит 700 миллионов гривен субвенции из государственного бюджета на приобретение жилья для ветеранов и членов их семей.
Киевская область в этом году получит 700 млн грн субвенции из госбюджета на приобретение жилья для ветеранов и членов их семей. Денежную компенсацию на Киевщине смогут получить 300 ветеранов и их семьи. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.
Детали
По словам председателя ОВА, средства в частности получат:
Как указал Кравченко, Киевская ОВА уже проводит работу по распределению субвенции между местными бюджетами громад Киевской области и дальнейшего зачисления компенсации на спецсчета получателей.
Поддержка наших защитников - приоритет для нас. Эти люди прошли через тяжелые испытания, отдали свое здоровье и даже жизнь. Поэтому нуждаются в нашей помощи. Многие из них, возвращаясь к мирной жизни, не имеют собственного жилья и средств его приобрести. Поэтому предоставление компенсации на приобретение жилья может значительно облегчить их адаптацию к гражданской жизни, а также их семей. Благодарен правительству за выделение средств, которые помогут решить жилищные вопросы наших ветеранов
В Киевской области из-за сложной ситуации со светом все пункты несокрушимости переведут в рабочий режим - Кравченко6 июля 2024, 08:56 • 18901 просмотр