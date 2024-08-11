На Киевщине в результате российского удара погибли мужчина с ребенком

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Херсонской громаде в результате обстрелов со стороны российских войск ранены 10 гражданских, один из них в тяжелом состоянии

В Херсонской громаде в результате обстрелов со стороны российских войск ранены 10 гражданских, один из них в тяжелом состоянии

  •  57442 просмотра
Войска рф за день 32 раза ударили по Сумщине: зафиксировано 83 взрыва

Войска рф за день 32 раза ударили по Сумщине: зафиксировано 83 взрыва

  •  64162 просмотра
На фронте произошло 92 боевых столкновения, самой горячей остается ситуация на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 92 боевых столкновения, самой горячей остается ситуация на Покровском направлении - Генштаб

  •  50187 просмотра
Армия рф обстреляла прифронтовую громаду Запорожской области: погиб мужчина

Армия рф обстреляла прифронтовую громаду Запорожской области: погиб мужчина

  •  59834 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  55949 просмотра
публикации
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  192160 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

9 августа 2024, 06:30  •  190452 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

9 августа 2024, 06:12  •  194675 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

8 августа 2024, 13:46  •  196613 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

8 августа 2024, 12:50  •  195193 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

  •  13981 просмотра
Третий "Аватар" получил официальное название и лого

Третий "Аватар" получил официальное название и лого

  •  18022 просмотра
10 августа: Всемирный день льва, Международный день биодизеля, Международный день биодизеля

10 августа: Всемирный день льва, Международный день биодизеля, Международный день биодизеля

10 августа 2024, 03:11  •  78000 просмотра
Пять невероятных вестернов прошлого века, что посмотреть в выходные

Пять невероятных вестернов прошлого века, что посмотреть в выходные

9 августа 2024, 19:27  •  72683 просмотра
Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

9 августа 2024, 11:44  •  110891 просмотра
Актуальное
На Киевщине в результате российского удара погибли мужчина с ребенком

На Киевщине в результате российского удара погибли мужчина с ребенком

Киев  •  УНН

11 августа 2024, 04:00  •  14222 просмотра

Read in English

В результате ночной ракетной атаки на Киевщине погибли мужчина и его 4-летний сын. Три человека, включая 13-летнего ребенка, получили тяжелые травмы. Ранее область подверглась атаке дронов.

В ночь на воскресенье в Киевской области в результате вражеской ракетной атаки погибли мирные жители: мужчина и ребенок. Об этом сообщает ГСЧ Украины, пишет УНН.

Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын - оказались под завалами здания. К сожалению, во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими,

- говорится в сообщении.

Напомним

7 августа Киевская область была атакована беспилотниками ночью. Один человек получил ранения, повреждены 22 частных дома. Силы ПВО сбили вражеские цели, тревога длилась более 8 часов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойнаКиевская область
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ukrainaУкраина
kievКиев
Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024
  •  57961 просмотра

Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024

Эксклюзив
В Одессе состоялся Форум "Крафтовый бизнес Одесской области": местные предприниматели представили уникальные продукты
  •  101399 просмотра

В Одессе состоялся Форум "Крафтовый бизнес Одесской области": местные предприниматели представили уникальные продукты

Эксклюзив
Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины
9 августа 2024, 12:57  •  117185 просмотра

Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках
9 августа 2024, 10:59  •  121473 просмотра

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках

Эксклюзив
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
9 августа 2024, 07:01  •  127701 просмотра

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
9 августа 2024, 06:47  •  116372 просмотра

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
8 августа 2024, 18:05  •  114892 просмотра

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады
8 августа 2024, 17:49  •  104546 просмотра

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады

Эксклюзив
Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"
8 августа 2024, 15:36  •  104106 просмотра

Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"

Эксклюзив
Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений
8 августа 2024, 13:51  •  89407 просмотра

Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений

Популярные

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  55949 просмотра
Армия рф обстреляла прифронтовую громаду Запорожской области: погиб мужчина

Армия рф обстреляла прифронтовую громаду Запорожской области: погиб мужчина

  •  59834 просмотра
На фронте произошло 92 боевых столкновения, самой горячей остается ситуация на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 92 боевых столкновения, самой горячей остается ситуация на Покровском направлении - Генштаб

  •  50187 просмотра
Войска рф за день 32 раза ударили по Сумщине: зафиксировано 83 взрыва

Войска рф за день 32 раза ударили по Сумщине: зафиксировано 83 взрыва

  •  64162 просмотра
В Херсонской громаде в результате обстрелов со стороны российских войск ранены 10 гражданских, один из них в тяжелом состоянии

В Херсонской громаде в результате обстрелов со стороны российских войск ранены 10 гражданских, один из них в тяжелом состоянии

  •  57442 просмотра

Публикации

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  192160 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

9 августа 2024, 06:30  •  190452 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

9 августа 2024, 06:12  •  194675 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

8 августа 2024, 13:46  •  196613 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

8 августа 2024, 12:50  •  195193 просмотра

Война

В Черном море дежурит один ракетоноситель рф: общий залп до четырех "калибров" - ВМС

В Черном море дежурит один ракетоноситель рф: общий залп до четырех "калибров" - ВМС

  •  0 просмотра
На Киевщине в результате российского удара погибли мужчина с ребенком

На Киевщине в результате российского удара погибли мужчина с ребенком

  •  16784 просмотра
россиянам на временно оккупированных территориях не хватает коллаборационистов для запуска фейковых государственных структур - Центр сопротивления

россиянам на временно оккупированных территориях не хватает коллаборационистов для запуска фейковых государственных структур - Центр сопротивления

  •  23691 просмотра
На Волыни открыли гумкоридор для выезда с ВОТ на подконтрольную Украине территорию

На Волыни открыли гумкоридор для выезда с ВОТ на подконтрольную Украине территорию

  •  34459 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  55916 просмотра

политика

"Приблизят справедливый мир": Зеленский ожидает решений от партнеров по дальнобойному оружию

"Приблизят справедливый мир": Зеленский ожидает решений от партнеров по дальнобойному оружию

  •  87502 просмотра
Зеленский получил доклады от Сырского по "выдавливанию войны на территорию агрессора"

Зеленский получил доклады от Сырского по "выдавливанию войны на территорию агрессора"

  •  99086 просмотра
Обмен территорий и рычаги влияния на переговорах: Foreign Policy о цели Украины в "курской операции"

Обмен территорий и рычаги влияния на переговорах: Foreign Policy о цели Украины в "курской операции"

  •  100432 просмотра
На фоне заявлений об украинских БПЛА: Беларусь угрожает закрыть посольство Украины в Минске

На фоне заявлений об украинских БПЛА: Беларусь угрожает закрыть посольство Украины в Минске

  •  57772 просмотра
минск заявил о консультациях с союзниками из-за якобы пролета украинских БПЛА через Беларусь

минск заявил о консультациях с союзниками из-за якобы пролета украинских БПЛА через Беларусь

  •  59772 просмотра

Война

В Черном море дежурит один ракетоноситель рф: общий залп до четырех "калибров" - ВМС

В Черном море дежурит один ракетоноситель рф: общий залп до четырех "калибров" - ВМС

  •  0 просмотра
На Киевщине в результате российского удара погибли мужчина с ребенком

На Киевщине в результате российского удара погибли мужчина с ребенком

  •  16784 просмотра
россиянам на временно оккупированных территориях не хватает коллаборационистов для запуска фейковых государственных структур - Центр сопротивления

россиянам на временно оккупированных территориях не хватает коллаборационистов для запуска фейковых государственных структур - Центр сопротивления

  •  23691 просмотра
На Волыни открыли гумкоридор для выезда с ВОТ на подконтрольную Украине территорию

На Волыни открыли гумкоридор для выезда с ВОТ на подконтрольную Украине территорию

  •  34459 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  55916 просмотра

политика

"Приблизят справедливый мир": Зеленский ожидает решений от партнеров по дальнобойному оружию

"Приблизят справедливый мир": Зеленский ожидает решений от партнеров по дальнобойному оружию

  •  87502 просмотра
Зеленский получил доклады от Сырского по "выдавливанию войны на территорию агрессора"

Зеленский получил доклады от Сырского по "выдавливанию войны на территорию агрессора"

  •  99086 просмотра
Обмен территорий и рычаги влияния на переговорах: Foreign Policy о цели Украины в "курской операции"

Обмен территорий и рычаги влияния на переговорах: Foreign Policy о цели Украины в "курской операции"

  •  100432 просмотра
На фоне заявлений об украинских БПЛА: Беларусь угрожает закрыть посольство Украины в Минске

На фоне заявлений об украинских БПЛА: Беларусь угрожает закрыть посольство Украины в Минске

  •  57772 просмотра
минск заявил о консультациях с союзниками из-за якобы пролета украинских БПЛА через Беларусь

минск заявил о консультациях с союзниками из-за якобы пролета украинских БПЛА через Беларусь

  •  59772 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  129301 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  131843 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  143992 просмотра

Экономика

"Крафтовый бизнес Одесчины": одесские предприниматели представили уникальные продукты на форуме

"Крафтовый бизнес Одесчины": одесские предприниматели представили уникальные продукты на форуме

  •  46921 просмотра
В воскресенье в Украине не планируют выключать свет в воскресенье

В воскресенье в Украине не планируют выключать свет в воскресенье

  •  41199 просмотра
В Минэнерго надеются, что даже несмотря на жару, отключений света удастся избежать

В Минэнерго надеются, что даже несмотря на жару, отключений света удастся избежать

  •  46971 просмотра
Дешевых яблок не будет и в новом сезоне - прогноз

Дешевых яблок не будет и в новом сезоне - прогноз

  •  39836 просмотра
Ситуация в энергетике сложная, несмотря на то, что отключений нет - Галущенко

Ситуация в энергетике сложная, несмотря на то, что отключений нет - Галущенко

  •  106003 просмотра

Киев

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  55916 просмотра
25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

9 августа 2024, 16:03  •  41151 просмотра
Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

9 августа 2024, 14:44  •  38311 просмотра
В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

9 августа 2024, 13:42  •  35475 просмотра
В Киеве в ближайший час ожидается гроза

В Киеве в ближайший час ожидается гроза

9 августа 2024, 13:25  •  35866 просмотра