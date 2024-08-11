На Киевщине в результате российского удара погибли мужчина с ребенком
Киев • УНН
В результате ночной ракетной атаки на Киевщине погибли мужчина и его 4-летний сын. Три человека, включая 13-летнего ребенка, получили тяжелые травмы. Ранее область подверглась атаке дронов.
В ночь на воскресенье в Киевской области в результате вражеской ракетной атаки погибли мирные жители: мужчина и ребенок. Об этом сообщает ГСЧ Украины, пишет УНН.
Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын - оказались под завалами здания. К сожалению, во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими,
Напомним
7 августа Киевская область была атакована беспилотниками ночью. Один человек получил ранения, повреждены 22 частных дома. Силы ПВО сбили вражеские цели, тревога длилась более 8 часов.