В Киевской области в результате ночной атаки дронами был пожар из-за обломков на открытой местности - ОВА

Российские войска ночью атаковали Киевскую область беспилотниками, работала противовоздушная оборона, жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано, но обломки вызвали пожар, который удалось потушить, сообщил в пятницу глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Ночью враг атаковал Киевскую область дронами. В области работала ПВО. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют. В результате падения обломков в одном из районов на открытой местности произошло возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован - написал Кравченко в Facebook.

Он добавил, что тревога продолжалась почти 2 часа.

Оперативные службы, по его словам, продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки врага.

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