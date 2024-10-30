На Киевщине состоялся третий "Диалог власти с бизнесом": что обсуждали и какие результаты

ukenru
Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
16:14 • 10860 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
13:35 • 90290 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
13:23 • 73465 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
11:50 • 88075 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
10:08 • 109935 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Эксклюзив
Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
08:31 • 102501 просмотра

Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
29 октября 2024, 12:32 • 122578 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
29 октября 2024, 11:46 • 170816 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
29 октября 2024, 11:24 • 129853 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
29 октября 2024, 10:03 • 160214 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

06:52 • 113191 просмотра
Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

09:00 • 102948 просмотра
В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

10:54 • 76494 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

12:10 • 101689 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

15:07 • 43260 просмотра
публикации
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

15:07 • 43260 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

13:35 • 90290 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

12:10 • 101689 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

10:08 • 109935 просмотра
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

29 октября 2024, 11:46 • 170816 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

16:02 • 4847 просмотра
Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

13:47 • 22486 просмотра
В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

10:54 • 76494 просмотра
Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

09:00 • 102948 просмотра
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

06:52 • 113191 просмотра
Актуальное
На Киевщине состоялся третий "Диалог власти с бизнесом": что обсуждали и какие результаты

На Киевщине состоялся третий "Диалог власти с бизнесом": что обсуждали и какие результаты

Киев  •  УНН

15:40 • 3389 просмотра

Read in English

В Киевской ОВА состоялась третья онлайн-встреча "Диалог власти и бизнеса" с участием почти 200 предпринимателей. На Киевщине реализуют 14 государственных программ поддержки бизнеса, включая гранты и кредиты под 0%.

В Киевской ОВА состоялась  третья онлайн встреча в рамках  платформы "Диалог власти и бизнеса", введенной по поручению Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

"Реализация  государственных программ поддержки бизнеса - вопрос, который объединил почти 200 предпринимателей. Вместе с представителями Минэкономики, центра занятости и налоговой Киевщины обсудили целый комплекс вопросов. Сегодня на Киевщине реализуем 14 государственных программ", - сказал Кравченко. 

Например, 74 предприятия перерабатывающей отрасли региона получили гранты по программе "Новый уровень" почти на 360,6 млн грн. В рамках программы Грант для ветеранов и членов их семей с начала этого года одобрено 82 заявления на 40 млн грн на создание или развитие собственного бизнеса. Это позволит создать 162 новых рабочих места.

По результатам реализации правительственной программы "Собственное дело" Киевщина - один из регионов, который имеет наибольшее количество одобренных заявок на получение микрогрантов. Принято 645 положительных решений на выдачу микрогрантов, это позволит создать 1 220 новых рабочих мест.

Киевская ОВА  совместно с Фондом развития предпринимательства в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" реализует масштабный проект. Ввели дополнительное возмещение части процентов до уровня 0% годовых субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства. 172 субъекта получили компенсацию кредитной ставки почти на 11,5 млн грн.

"Регулярные встречи с бизнесом пользуются популярностью. Приобщаются не только предприниматели Киевщины, но и Киева, потому что не всегда находят путь для решения своих проблем в столице. Обсудили также еще один проблемный вопрос, на который очень часто жалуется бизнес. Налоговая не всегда обоснованно относит предприятие к рискованному и блокирует счета. С каждым таким случаем будем разбираться отдельно, готовить запросы в налоговую", - добавил начальник Киевской ОВА. 

Также вопросы, которые постоянно беспокоят бизнес - признание предприятий критическими и сотрудничество с ТЦК. 

Кравченко поблагодарил бизнес за то, что в таких сложных условиях продолжают работать, формировать новые рабочие места, платить налоги.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Киевская область
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
kievКиев