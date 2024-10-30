На Киевщине состоялся третий "Диалог власти с бизнесом": что обсуждали и какие результаты

В Киевской ОВА состоялась третья онлайн встреча в рамках платформы "Диалог власти и бизнеса", введенной по поручению Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

"Реализация государственных программ поддержки бизнеса - вопрос, который объединил почти 200 предпринимателей. Вместе с представителями Минэкономики, центра занятости и налоговой Киевщины обсудили целый комплекс вопросов. Сегодня на Киевщине реализуем 14 государственных программ", - сказал Кравченко.

Например, 74 предприятия перерабатывающей отрасли региона получили гранты по программе "Новый уровень" почти на 360,6 млн грн. В рамках программы Грант для ветеранов и членов их семей с начала этого года одобрено 82 заявления на 40 млн грн на создание или развитие собственного бизнеса. Это позволит создать 162 новых рабочих места.

По результатам реализации правительственной программы "Собственное дело" Киевщина - один из регионов, который имеет наибольшее количество одобренных заявок на получение микрогрантов. Принято 645 положительных решений на выдачу микрогрантов, это позволит создать 1 220 новых рабочих мест.

Киевская ОВА совместно с Фондом развития предпринимательства в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" реализует масштабный проект. Ввели дополнительное возмещение части процентов до уровня 0% годовых субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства. 172 субъекта получили компенсацию кредитной ставки почти на 11,5 млн грн.

"Регулярные встречи с бизнесом пользуются популярностью. Приобщаются не только предприниматели Киевщины, но и Киева, потому что не всегда находят путь для решения своих проблем в столице. Обсудили также еще один проблемный вопрос, на который очень часто жалуется бизнес. Налоговая не всегда обоснованно относит предприятие к рискованному и блокирует счета. С каждым таким случаем будем разбираться отдельно, готовить запросы в налоговую", - добавил начальник Киевской ОВА.

Также вопросы, которые постоянно беспокоят бизнес - признание предприятий критическими и сотрудничество с ТЦК.

Кравченко поблагодарил бизнес за то, что в таких сложных условиях продолжают работать, формировать новые рабочие места, платить налоги.