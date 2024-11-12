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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киевской области состоялся мастер-класс по гончарству для детей военных и ветеранов при поддержке программы "МХП Поруч"

В Киевской области состоялся мастер-класс по гончарству для детей военных и ветеранов при поддержке программы "МХП Поруч"

Киев  •  УНН

07:47 • 8709 просмотра

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В Киевской области состоялся мастер-класс по гончарству для детей военных и ветеранов при поддержке программы "МХП Поруч".

В селе Мирное, что на Киевщине, состоялся мастер-класс по лепке глины и гончарству для детей военнослужащих и ветеранов, передает УНН.

Детали

Присоединились к занятиям 19 участников в возрасте от 10 до 12 лет. Среди них - Анастасия Омелянчук. Ее папа защищает родину в рядах Национальной гвардии Украины. Девочка говорит, что решила присоединиться к мастер-классу, чтобы улучшить свои творческие умения.

"Мне интересно вылепить какой-то кувшин, мне нравится работать с глиной. Я хочу сделать чашу или вазу для мамы", - говорит она.

Присоединился к мастер-классу и сын бойца украинской разведки Давид Бондарь. Мальчик изготовил из глины оружейную гильзу для своего отца. Говорит, что занятие стало для него веселым и увлекательным.

"Интересно лепить из глины разные формочки. Очень классно", - говорит он.

Проводил занятия мастер и руководитель Центра реабилитации гончарством Виктор Булгаков. Он говорит, что глинотерапия важна как для действующих военнослужащих и ветеранов, так и для их семей.

"Любовь к глине - особенная. Она несет в себе словесные объяснения. Мы не можем много эмоций передать словами. Это такие глубокие ощущения, которые особенно дети ловят и передают сразу", - рассказал он.

В течение двух часов Виктор учил детей мастерству работы с глиной и умению работы за гончарным кругом. Во время занятия участники смогли воплотить собственные творческие идеи в жизнь.

Состоялся мастер-класс в рамках программы "МХП Поруч" от благотворительного фонда "МХП-Громаді". Направлена такая деятельность на поддержку военных, ветеранов и их семей во время службы и после возвращения с войны. В рамках программы фонд сотрудничает с Центром реабилитации гончарством, отметил координатор по взаимодействию с военными и ветеранами Сергей Стрильчук.

"Наши дети живут в непростое, сложное время. Они знают, что такое тревога, что такое страх. А глинотерапия, в процессе работы с ней, снимает этот стресс, напряжение, страхи, отвлекает от повседневности. Поэтому мы такие мероприятия проводим для военных, ветеранов и их семей, непосредственно - для детей", - пояснил он.

Под конец занятия дети продемонстрировали свои изделия. Разнообразная посуда, животные и игрушки, которые они вскоре раскрасят, станут украшением их домашних полок.

Детали

"МХП Поруч" - программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей общин, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь военным частям; медобследование, лечение и реабилитация; юридическая и психологическая поддержка; социальная реинтеграция; профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.

В мае 2023-го компания запустила программу "МХП Поруч" для поддержки военных, ветеранов и их семей. А уже осенью 2023-го в рамках этой программы начал работу Центр по взаимодействию с военными и ветеранами, координаторы и эксперты которого непосредственно общаются с защитниками и их членами семей и обеспечивают индивидуальное сопровождение и всю необходимую поддержку.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
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